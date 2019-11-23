СМИ сообщили о трех погибших при взрыве у полицейского участка в Колумбии

СМИ сообщили о трех погибших при взрыве у полицейского участка в Колумбии

Три полицейских погибли, еще десять человек пострадали в результате взрыва бомбы у полицейского участка в городе Сантандер-де-Киличао (департамент Каука) в Колумбии, на всей территории которой проходят протесты. Об этом сообщает El Tiempo.

По данным издания, взорвался заминированный грузовик. Взрыв произошел около 20:45 по местному времени (04:45 мск). Также сообщается, что в городе прогремели два взрыва, после чего по всему муниципалитету Сантандер-де-Киличао отключилось электричество. Утоняется, что в муниципалитете введен комендантский час до 23:30.

По словам секретаря правительства департамента Каука Хайме Асприлья, власти считают, что взрыв устроили «обычные преступники», которые воспользовались волной протестов, чтобы дестабилизировать ситуацию в департаменте.

Ранее власти Колумбии ввели комендантский час в столице страны Боготе в связи с протестами.