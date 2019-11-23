Китайский журналист назвал причины быстрого старения русских женщин

Русские женщины стареют быстрее из-за потребления высококалорийной пищи, а также потому, что после замужества уделяют большую часть времени мужу и детям. Такое мнение выразил китайские журналист в статье, опубликованной Sohu.

Автор статьи объяснят, что русские женщины после замужества посвящают свое время мужу и детям, поэтому перестают следить за своей внешностью так же как до брака. К тому же, пишет журналист, россияне живут в Северном полушарии, где, по его мнению, круглый ход холодно, и поэтому они потребляют много высококалорийной пищи, богатой углеводами, как и жители северо-восточного Китая. Самым главным фактором быстрого старения русских женщин журналист называет генетику. По его словам, быстрого старения и увеличения веса можно избежать, если после свадьбы женщины будут уделять больше времени фитнесу и здоровому образу жизни.

Журналист добавил, что многие многие молодые люди из Китая отказываются от идеи межнационального брака и все меньше женятся на россиянках, так как они стареют быстрее, чем китаянки.