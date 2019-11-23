Разработчик сообщил о переносе запуска ракеты-носителя Ariane 5

Запуск тяжелой ракеты-носителя Ariane-5 со спутниками связи Inmarsat-5 F5 и TIBA-1 был отменен и перенесен на сутки. Об этом сообщается в Twitter компании-разработчика Arianespace.

В компании не стали уточнять причин отмены старта. На главной странице сайта разработчика отмечается, что вскоре будет предпринята повторная попытка.

По данным американского портала Spaceflight now, запуск тяжелой ракеты-носителя под номером VA250 должен был произойти 22 ноября в 6:08 по местному времени (0:08 23 ноября мск), однако его отменили менее чем за 20 минут до старта.

Запуск должны были произвести с расположенного во Французской Гвиане космодрома Куру. Об отмене старта также говорится в сообщении французского Национального центра космических исследований. В центре отметили, что новая попытка запуска тяжелой ракеты-носителя состоится 23 ноября в 22:08 по парижскому времени (0:08 24 ноября мск).

В ноябре этого года американский производитель космической техники SpaceX запустил ракету-носитель Falcon 9 с 60 спутниками Starlink, предназначенными для создания глобальной сети передачи интернет-трафика.