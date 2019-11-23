Астрономы оценили опасность от летящего на Землю астероида

Обнаруженный специалистами Роскосмоса астроид, который приближается к Земле и сравним по размерам с челябинским метеоритом, серьезной опасности для планеты не представляет. Об этом РБК заявил астрофизик, доктор физико-математических наук, ведущий научный сотрудник НИИЯФ МГУ Александр Панов.

По его словам, значение сообщения об обнаружении малого астероида заключается в том, что реально хорошо работает комплекс ЭОП-2-1 автоматизированной системы предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве.

Не увидел ничего опасного в астероиде и заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе. Телеканалу RT он заявил, что данный астероид — «это даже не песчинка, а какая-то молекула, которая останется не замеченной никем, за исключением нескольких наблюдателей».

Как ранее сообщал Роскосмос, неизвестный ранее объект обнаружила система предупреждения в районе села Передовое Амурской области. Указывается, что астероид имеет поперечный размер 10–15 м.

Челябинский метеорит упал на Землю 15 февраля 2013 года. Падение объекта диаметром 20 м сопровождалось серией взрывов. В результате было выбито более 100 тыс. кв. м стекол в жилых домах и промышленных зданиях.