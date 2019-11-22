Обвиняемому в оправдании теракта в здании ФСБ назначили домашний арест

Приморский районный суд Санкт-Петербурга отправил под домашний арест Александра Коваленко, обвиняемого в оправдании террористического акта в октябре прошлого года в здании УФСБ в Архангельской области. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы судов города.

По версии следствия, Коваленко опубликовал нарушающую закон запись в социальной сети «ВКонтакте». В связи с этим было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание терроризма). Коваленко не возражал против избранной ему меры пресечения.

Как пишет «Закс.ру», мужчина — 68-летний пенсионер. Ему назначили арест до 18 января 2020 года.

Утром 31 октября 2018 года 17-летний подросток устроил теракт в здании регионального управления ФСБ Архангельской области. Он зашел в учреждение и достал из сумки взрывное устройство, которое взорвалось у него в руках. В результате инцидента молодой человек погиб, еще трое сотрудников ФСБ были ранены.

В ноябре 2018 года псковская журналистка Светлана Прокопьева в авторской программе «Минутка просветления» в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» поделилась своим мнением относительно причин теракта. В качестве возможной она упомянула «произвол силовиков». В конце сентября Следственный комитет предъявил ей официальное обвинение в оправдании терроризма, по которому журналистке может грозить до семи лет колонии.