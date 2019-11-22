В «Ингосстрахе» сменился гендиректор

Совет директоров страховой компании «Ингосстрах» (входит в топ-4 страховщиков по сборам премий по итогам первого полугодия 2019 года) назначил нового гендиректора — Константина Соколова, бывшего первым зампредом совета директоров компании, следует из сообщения, поступившего в РБК. Бывший гендиректор Михаил Волков назначен президентом «Ингосстраха».

Соколов работал в «Ингосстрахе» с 2004-го по 2012 год в должности заместителя гендиректора по финансово-экономической деятельности, затем непродолжительное время занимал аналогичные должности в компаниях «МОСТ.РУ» и «Русский алкоголь», с 2014-го по 2018 год был управляющим директором дирекции «Финансовые услуги» компании «Базовый элемент». В 2015 году вошел в совет директоров «Ингосстраха» в качестве зампреда.

Основными задачами Соколова на должности гендиректора будут повышение эффективности операционной деятельности «Ингосстраха», сохранение лидерства на страховом рынке и укрепление кадрового состава, сообщает страховщик.

Одновременно совет директоров «Ингосстраха» ввел должность президента компании, на которую назначил экс-гендиректора Михаила Волкова. Он будет курировать взаимодействие с клиентами, органами государственной власти и внешними партнерами, отмечается в релизе.