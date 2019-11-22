Умерла снимавшаяся в «Теории большого взрыва» и «Скорой помощи» актриса

Джейн Гэлловэй Хейтц в сериале «Теория большого взрыва» (Фото: Warner Bros.)

Актриса из сериала «Теория большого взрыва» Джейн Гэлловэй Хейтц умерла в возрасте 78 лет. Об этом сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на ее дочь.

Причиной смерти стала хроническая сердечная недостаточность. Актриса скончалась в больнице в штате Иллинойс. Похороны Хейтц пройдут 30 ноября.

Джейн Гэлловэй Хейтц родилась 8 сентября 1941 года в Миннеаполисе. Большую часть своей жизни она посвятила работе в кастинговом агентстве, имела свой бизнес. Карьеру актрисы начала в преклонном возрасте, ее дебют состоялся в 1999 году в фильме «Простая история» Дэвида Линча. Снималась в сериалах «Анатомия страсти», «Побег», «Скорая помощь» и «Теория большого взрыва».