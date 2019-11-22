В перестрелке в Сухуме погибли три человека

В перестрелке в Сухуме погибли три человека

В центре Сухума произошла перестрелка, в результате которой погибли три человека, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД Абхазии.

Инцидент произошел на набережной у ресторана «Сан-Ремо». Два человека — мужчина и женщина — скончались на месте, еще один раненый был доставлен в больницу, где позднее умер. В медучреждении находятся еще три человека.

Как уточнил глава МВД республики Гарри Аршба, по предварительным данным, трое неизвестных в масках и камуфляже с автоматическим оружием подъехали на машине к ресторану и начали стрелять в сторону граждан, которые находились в заведении.

«Апсныпресс» пишет, что в связи с происшествием президент Абхазии Рауль Хаджимба созвал заседание Совета безопасности и потребовал задействовать все силовые подразделения в поимке злоумышленников.

По данным «Интерфакса», которое ссылается на осведомленный источник, двое погибших — это криминальные авторитеты Астамур Шамба и Алхас Авидзба, уроженцы города Гудаута.

