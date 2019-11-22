В Крыму опровергли возобновление паромного сообщения с Турцией

Паромное сообщение между Крымом и Турцией пока не возобновлено, процесс находится в стадии переговоров. Об этом РБК заявила Наталья Серова, директор АНО «Южный региональный центр поддержки экспорта».

«Планируется паромное сообщение между Крымом и Турцией, ведутся переговоры. В качестве порта отправки рассматривается Керчь, о порте прибытия пока никакой информации нет», — рассказала она.

Ранее в Южном региональном центре поддержки экспорта РБК заявили, что паромное сообщение между Крымом и Турцией возобновлено, однако конкретной информации о портах нет. Как сообщает ТАСС, Серова получила подтверждение о запуске парома Зонгулдак — Керчь, который будет ходить регулярно с периодичностью раз в неделю. «На него мы будем ставить уже экспортный груз, что даст возможность минимизировать стоимость логистики», — заявила Серова.

В прошлом августе генеральный директор Крымских морских портов Алексей Волков сообщал «РИА Новости», что в Крыму намерены наладить прямое паромное сообщение с Турцией. По его словам, переговоры с экспедитором грузов уже проведены. Предполагалось, что первая паромная линия Турция — Крым — Турция будет запущена в сентябре-октябре 2018 года.

В октябре 2017 года турецкие власти прекратили паромное сообщение с Крымом после введения странами ЕС санкций против России за «аннексию» полуострова. Крым вошел в состав России в марте 2014 года. Решение было принято после того, как более 95% участников референдума выступили за присоединение к России. Украина, а также большинство стран — членов ООН не признали результаты референдума. Москва настаивает на том, что Крым присоединился к России добровольно и на законных основаниях — после референдума. Вопрос о территориальной принадлежности полуострова для Москвы закрыт.