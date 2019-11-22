ФСБ задержала в Дагестане занимавшуюся махинациями с золотом банду

Федеральная служба безопасности задержала в Дагестане преступную группу, которая занималась махинациями при торговле изделиями из золота и серебра, сообщается на сайте ведомства.

ФСБ установила, что члены преступной группы приобрели у физических и юридических лиц лом драгоценных металлов (вторичное сырье) на 2 млрд руб. (более 1 т золота и более 15 т серебра). Из этого лома изготовили ювелирные изделия, которые сдавались в Прикаспийскую государственную инспекцию пробирного надзора (ПГИПН), уклоняясь при этом от сдачи изделий государству на процедуру обязательного очищения благородных металлов от загрязняющих примесей (аффинаж).

Силовики провели обыски в административных помещениях ПГИПН, а также по месту жительства и работы задержанных, в ходе которых были изъяты поддельные клише оттисков государственного пробирного клейма, а также более 15 кг золота и 50 кг серебра.

Следователи управления ФСБ по Дагестану возбудили уголовное дело по ст. 192 УК (нарушение правил сдачи государству драгоценных металлов и драгоценных камней). Максимальная санкция по этой статье — до пяти лет лишения свободы.