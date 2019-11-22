Путин поздравил поэта Добронравова с днем рождения

Владимир Путин поздравил поэта, лауреата госпремии СССР Николая Добронравова с 91-летием, сообщает Кремль. Президент пожелал ему здоровья, благополучия и успехов.

Николай Добронравов известен как автор популярных советских песен, среди которых «Команда молодости нашей», «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «Надежда», «Птица счастья», «Как молоды мы были», «До свидания, Москва, до свидания» и многих других. Большая часть его стихов была положена на музыку его супруги — композитора Александры Пахмутовой.

В 1982 году Добронравов стал лауреатом Государственной премии СССР, также имеет другие награды.