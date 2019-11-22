В Курске без тепла и горячей воды остались почти 16 тыс. человек

В Курске без тепла и горячей воды остались почти 16 тыс. человек

Почти 16 тыс. человек остались без тепла и горячей воды в Курске из-за аварии на теплотрассе, которая проходит в районе улицы 50 лет Октября. Сообщение об этом размещено на сайте ГУ МЧС по Курской области.

Информация об отключении на теплотрассе по улице 50 лет Октября поступила спасателям в 0:50. На место аварии выехали ремонтные бригады и оперативная группа МЧС.

В зоне отключения оказались 72 многоквартирных дома, расположенные на девяти улицах. В них проживают 15 738 человек, в том числе 3 934 детей, указывает МЧС. Отключены от тепла оказались также девять социально значимых объектов инфраструктуры — учебные заведения (две школы и два вуза), два детских сада и три поликлиники.

Холодное водоснабжение в результате аварии не было нарушено. По данным синоптиков, температура воздуха в городе опустилась до минус 10 градусов.