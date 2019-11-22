В Подмосковье полиция задержала двух лжеколлекторов

Подмосковные полицейские задержали двух лжеколлекторов. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД России.

Двух жителей Северо-Кавказского федерального округа задержали по подозрению в вандализме и самоуправстве. По данным МВД, с марта по сентябрь текущего года они звонили одному мужчине и его родственникам, представляясь коллекторами.

Злоумышленники угрожали им физической расправой и требовали выплатить долг по кредиту. Они также нанесли на стены домов надписи с оскорблениями в адрес должников.

Правоохранители возбудили уголовные дела по ст. 214 УК (вандализм) и ст. 330 УК (самоуправство). В ходе обысков у подозреваемых изъяли базы данных клиентов микрофинансовых организаций, банковские карты, мобильные телефоны, а также баллончики с краской, оргтехнику и листовки. По предварительным данным МВД, злоумышленники могут быть причастны к аналогичным преступлениям в Московской области. Фигурантов дела арестовали.