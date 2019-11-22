Светлана Лобода показала обложку клипа Lindemann со своим изображением

Российская поп-певица Светлана Лобода опубликовала в Instagram постер к клипу группы Lindemann со своим изображением.

На постере к клипу Frau und Mann («Женщина и мужчина») Лободу через дверь несет на руках космонавт. Внизу изображения также написаны имена: Тилль Линдеманн, Петер Тэгтгрен, Лобода и Петер Стормаре.

Лобода никак не прокомментировала постер кроме идентичной названию клипа подписи. В комментариях поклонники певицы предположили, что таким образом она намекнула на участие в съемках музыкального видео для сольного проекта вокалиста Rammstein.

Lindemann — группа немецкого вокалиста и фронтмена Rammstein Тилля Линдеманна. Судя по его аккаунту в Instagram, съемки нового клипа проходили в Санкт-Петербурге.

Петер Тэгтгрен — шведский музыкант, продюсер и композитор. Петер Стормаре — известный шведский и американский актер, известный по фильмам «Константин: Повелитель тьмы», «Армагеддон», «Джон Уик 2».