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Мэр Львова заявил об отсутствии у него 50 млн грн. для залога

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что у него нет суммы в 50 млн грн., которую собирается назначить ему в виде залога Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), пишет Страна.ua.

«Я трудно представляю, где они насчитали эту сумму», — сказал Садовой. Он также сообщил, что будет продавать имущество и обратится к людям для сбора необходимой суммы.

Как сообщала 21 ноября Страна.ua, САП объявила подозрение мэру Львова в злоупотреблении властью. По версии прокуратуры, в 2015 году градоначальник провел несколько незаконных операций с землей, выделив участки инвестору. При этом земля находилась в собственности Львовской области, а не города. Ущерб региону составил 93,5 млн грн.

На своей странице в Facebook Садовой прокомментировал выдвинутые против него подозрения.

Запись в facebook пользователя andriy.sadovyi

По его словам, город на открытом конкурсе привлек инвестора — компанию СТР — от которого получил 54 млн грн. «Было поле, где коровы паслись. На этом поле компания должна построить индустриальный парк», — сказал Садовой.

Он добавил, что с 2016 года проект блокировали на уровне Генпрокуратуры и властей страны. «Они [СТР] собираются создать во Львове 3 тысячи новых рабочих мест. С 2016 года прокуроры ездят, исследуют. Земля стоит», — резюмировал мэр.

САП обратилась в суд с ходатайством об избрании Садовому меры пресечения в виде залога в 50 млн грн.

Теги: Украина, Львов, мэр, залог
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