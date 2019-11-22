Мэр Львова заявил об отсутствии у него 50 млн грн. для залога

Мэр Львова заявил об отсутствии у него 50 млн грн. для залога

Мэр Львова Андрей Садовой заявил, что у него нет суммы в 50 млн грн., которую собирается назначить ему в виде залога Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП), пишет Страна.ua.

«Я трудно представляю, где они насчитали эту сумму», — сказал Садовой. Он также сообщил, что будет продавать имущество и обратится к людям для сбора необходимой суммы.

Как сообщала 21 ноября Страна.ua, САП объявила подозрение мэру Львова в злоупотреблении властью. По версии прокуратуры, в 2015 году градоначальник провел несколько незаконных операций с землей, выделив участки инвестору. При этом земля находилась в собственности Львовской области, а не города. Ущерб региону составил 93,5 млн грн.

На своей странице в Facebook Садовой прокомментировал выдвинутые против него подозрения.

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