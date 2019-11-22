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Российского участника «Детского Евровидения» выписали из больницы

Российского участника конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберела Ооржака выписали из больницы в Польше. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Академии музыки Игоря Крутого.

В пресс-службе также сообщили, что мальчик хорошо себя чувствует, а его здоровью ничего не угрожает. Сейчас он находится в гостинице, а к репетициям он приступит в пятницу, 22 ноября.

Ранее, 20 ноября, 13-летнему Ооржаку стало плохо во время репетиции детского «Евровидение-2019». Сообщалось, что он серьезно готовился к конкурсу и «слишком переволновался в ответственный момент». Ооржак должен выступить в дуэте с Татьяной Меженцевой с песней A time for us.

Финал «Детское Евровидение-2019» пройдет 24 ноября в городе Гливице в Польше. В прошлом году конкурс проводился в Минске, где Россию представляла жительница Барнаула Анна Филипчук с песней Unbreakable. Она заняла десятое место, набрав 122 балла. Выиграла конкурс 13-летняя Роксана Вегель, которая представляла Польшу.

Теги: «Детское Евровидение», конкурс
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