Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании.

События новой Half-Life: Alyx происходят между первой и второй частями оригинальной серии. Они рассказывают об Аликс Вэнс и ее отце Илае, которые борются с Альянсом и противостоят оккупации Земли.

Игра выйдет только для VR-платформ в марте 2020 года. Она будет поддерживаться устройствами Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality. Предзаказ для российских пользователей уже доступен в Steam за 976,5 руб.

Серия компьютерных игр Half-Life в жанре шутера от первого лица рассказывает о физике Гордоне Фримане, который из-за сбоя в научном эксперименте вынужден спасать Землю от вторжения инопланетян из параллельной вселенной.