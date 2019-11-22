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Технологии и медиа ,  
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Valve представила трейлер новой игры из вселенной Half-Life

Компания Valve впервые за 12 лет официально представила новую игру из вселенной Half-Life. Двухминутный трейлер игры опубликован в Twitter компании.

События новой Half-Life: Alyx происходят между первой и второй частями оригинальной серии. Они рассказывают об Аликс Вэнс и ее отце Илае, которые борются с Альянсом и противостоят оккупации Земли.

Игра выйдет только для VR-платформ в марте 2020 года. Она будет поддерживаться устройствами Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift и Windows Mixed Reality. Предзаказ для российских пользователей уже доступен в Steam за 976,5 руб.

Серия компьютерных игр Half-Life в жанре шутера от первого лица рассказывает о физике Гордоне Фримане, который из-за сбоя в научном эксперименте вынужден спасать Землю от вторжения инопланетян из параллельной вселенной.

Первая игра серии вышла в 1998 году и стала культовой. Последняя часть оригинальной серии — Half-Life 2: Episode Two — вышла в 2007 году. У серии есть несколько ответвлений и спин-оффов. Последний из них — Portal 2 — был издан Valve в 2011 году.

Третья часть Half-Life за последние 12 лет анонсировалось несколько раз, но достоверной информации о ее разработке и выходе пока нет. Игра считается одной из самых ожидаемых в мире.

Теги: игры, Valve, компьютерные игры
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