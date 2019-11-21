Мединский допустил сдвиг выхода иностранных фильмов на Новый год

Министр культуры Владимир Мединский не исключает возможность переноса премьер иностранных фильмов во время новогодних праздников, если они будут мешать выходу отечественных картин, передает ТАСС.

«Если они будут мешать российским фильмам, то в соответствии с полномочиями, которые есть у Министерства культуры, однотипные фильмы мы имеем право раздвигать», — сказал министр. Он добавил, что подобных прецедентов не помнит.

Также Мединский заявил, что не владеет информацией, рассматривается ли сейчас вопрос о сдвиге релиза какого-либо кинофильма.

По словам министра, время новогодних праздников «традиционно» отводится под премьеры «лучших российских фильмов». В частности, он сказал, что «с нетерпением» ожидает выхода на экран исторической драмы о декабристах «Союз спасения» Андрея Кравчука и продолжения фантастического экшена «Притяжение» Федора Бондарчука.

1 ноября, в преддверии Дня народного единства, Министерство культуры разослало кинопрокатчикам и киносетям письмо с просьбой увеличить в этот день число сеансов российских фильмов. В ведомстве подчеркнули, что рассылка подобных сообщений в канун государственных праздников практикуется в Минкульте.