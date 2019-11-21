В Ростове-на-Дону сотрудника СК задержали за взятие заложницы

В Ростове-на-Дону возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника следственного управления Следственного комитета по Ростовской области. В сообщении пресс-службы ведомства указывается, что мужчина была задержан 20 ноября во время бытового конфликта в квартире, в ходе которого «он незаконно удерживал в помещении членов своей семьи».

Теперь в отношении сотрудника, который подозревается в нарушении закона по ст.127 УК России (незаконное лишение свободы) будет назначена и проведена судебно-психиатрическая экспертиза.

Как накануне сообщало издание «161.ru», сотрудник следкома утром 20 ноября насильно удерживал в помещении свою беременную жену. Разрешить ситуацию удалось при помощи бойца спецназа, который проник в квартиру третьего этажа через окно.