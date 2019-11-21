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Картина Фриды Кало ушла с аукциона в Нью-Йорке за $5,8 млн

Картину мексиканской художницы Фриды Кало «Портрет женщины в белом» продали на аукционе Christie's в Нью-Йорке за $5,8 млн, сообщается на сайте аукционного дома.

Эту картину, написанную около 1929 года, Фрида Кало подарила фотографу Лоле Альварес Браво. С тех пор она находилась в частных коллекциях.

Как говорится в сообщении на сайте торгов, долгое время считалось, что на картине Кало изобразила свою подругу — американку Дороти Браун Фокс. Но, как отмечает аукционный дом, согласно недавним исследованиям, натурщицей могла быть русская эмигрантка и врач Елена Бодер.

На торгах также купили другую картину художницы. «Цветочная корзина» ушла за $3,1 млн.

Фрида Кало (1907–1954) — известная мексиканская художница, за свою жизнь она написала более 100 картин. Ее работы есть в мировых музеях и у частных коллекционеров всего мира. Самое дорогое произведение художницы — картина «Две обнаженные в лесу» — была продана на аукционе Christie's за $8 млн в 2016 году.

Теги: картина
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