Эксперты раскрыли долю готовых платить премии россиянам работодателей

Более половины работодателей (51%), зарегистрированных на сервисе Rabota.ru, решили не выплачивать премии сотрудникам в конце года, говорится в исследовании сервиса, поступившем в РБК.

30% компаний готовы наградить лишь работников некоторых категорий. И только 19% работодателей заявили о намерении выплатить премии всем сотрудникам.

В исследовании участвовали 1 тыс. представителей российских компаний из всех регионов страны.

Своими ожиданиями поделились и работники российских компаний. По информации Rabota.ru, рассчитывают на премии 30% опрошенных, 22% работников затруднились с ответом, а 48% опрошенных уверены, что не увидят премии в конце года. В этом опросе приняли участие 4 тыс. респондентов из всех регионов России.

В прошлом году Rabota.ru проводила такое же исследование. По итогам 2018 года 58% работодателей не собирались премировать сотрудников, 24% опрошенных были готовы наградить сотрудников некоторых категорий, и 18% высказали желание выплатить премии всем работникам.