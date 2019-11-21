В Москве эвакуировали полицейские и пожарно-спасательный колледжи

В Москве из-за сообщений о минировании ведут проверку трех учебных заведений — колледжа полиции на ул. Фабрициауса, колледжа полиции на улице маршала Тухачевского и Пожарно-спасательного колледжа на Нагатинской набережной. Об этом со ссылкой на источники сообщили «РИА Новости» и агентство «Москва».

По словам собеседников «Москвы», из трех учебных заведений эвакуировали слушателей.

«Да, оперативные службы сработали вовремя. Угрозы взрыва не обнаружено. Уже идут занятия. На официальную почту колледжа [поступило сообщение об угрозе взрыва]», — сообщили РБК в дирекции колледжа полиции на улице Фабрициуса.

В Техническом пожарно-спасательном колледже имени Героя Российской Федерации В.М.Максимчука РБК также подтвердили эвакуацию. «Я не могу давать никакие комментарии. Все на улице», — заявил собеседник РБК.

В пресс-службе ГУ МВД по Москве РБК сообщили, что пока не обладают информацией о происшествиях. РБК направил запрос в департамент образования Москвы.