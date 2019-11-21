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Политика ,  
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Журнал National Interest назвал автомат АШ-12 «ужасом на поле боя»

Журналист американского издания The National Interest Марк Эпископос высоко оценил новую вариацию российского крупнокалиберного штурмового автомата АШ-12 (он же ШАК-12), назвав его «ужасом на поле боя». Об этом говорится в материале автора, опубликованном на страницах издания.

Автор статьи отмечает, что оружие разработали для нужд подразделения специального назначения ФСБ России. В частности, данный автомат предназначен для использования в том случае, когда в значительной степени дальность выстрела не имеет значения, утверждает Эпископос.

Журналист убежден, что при помощи крупнокалиберного патрона размером
12,7×55 мм СЦ-130 возможно мгновенно нейтрализовать цели, что позволяет избежать длительных перестрелок.

Также автор издания акцентировал внимание на том, что для оружия можно использовать три вида пуль: бронебойную с выступающим сердечником, оболочечную и двухпульную с тандемным размещением пуль, которые подчеркивают тактическую универсальность оружия.

АШ-12 был разработан в ЦКИБ СОО (подразделении Тульского КБ Приборостроения — КБП) по заказу ФСБ России. Автомат был принят на вооружение спецподразделений ФСБ в 2011 году.

Теги: сша, военный эксперт, оружие
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