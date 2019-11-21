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Путин счел варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти

Президент России Владимир Путин назвал варварскими современные технологии добычи сланцевой нефти и газа с точки зрения влияния на экологию. Несмотря на все экономические преимущества, Россия не нуждается в таких методах добычи сырья, заявил глава государства на форуме ВТБ Капитала «Россия зовет!».

«Дело в том, что сегодняшние технологии добычи сланцевой нефти, сланцевого газа, они являются без всякого преувеличения варварскими, они уничтожают экологию... Давайте мы подождем, когда американцы истратят деньги на новые технологии по добыче сланцевой нефти, а потом у них цап-царап — посмотрим, мы вообще заинтересованы в этом сегодня или нет — и за дешево купим», — сказал в шутку Путин (цитата по «РИА Новости»).

Президент отметил, что в ряде районов, где ведется добыча сланцевой нефти, у граждан течет из крана не вода, а «черная жижа». Путин напомнил, что страна имеет возможности на шельфе и на территориях на земле, «поэтому такой острой необходимости нет», добавил глава государства.

11-й инвестиционный форум «Россия зовет!» в текущем году проходит в Москве с 20 по по 22 ноября на площадке Центра Международной Торговли. Модератором сессии является глава ВТБ Андрей Костин.

Теги: Владимир Путин, сланцевая нефть
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