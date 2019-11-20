Участнику «Детского Евровидения» из России стало плохо на репетиции

Российскому участнику конкурса «Детское Евровидение-2019» Денберелу Ооржаку

стало плохо на первой репетиции в Польше. Сейчас его состояние нормализовалось, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу «Академии Игоря Крутого».

«Во время первой репетиции номера на сцене Arena Gliwice участник от России — 13-летний Денберел Ооржак почувствовал недомогание. Мальчик серьезно готовился к предстоящему конкурсу и слишком переволновался в ответственный момент», — говорится в сообщении.

Ооржак в дуэте с Татьяной Меженцевой должны выступить с песней A time for us. Они два раза отрепетировали свой номер, а во время третьего прогона мальчик почувствовал себя плохо. В связи с этим организаторы конкурса прервали репетицию и вызвали мальчику врачей.

В пресс-службе отметили, что сейчас Денберел находится под наблюдением квалифицированного персонала. Мальчика сопровождают его бабушка и представители российской делегации.

РБК обратился за комментарием в пресс-службу «Академии Игоря Крутого»