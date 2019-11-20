МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

МВД России подготовило поправки к ряду законов, предусматривающие лишение людей с медицинскими противопоказаниями возможности управлять автомобилем. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Как следует из текста проекта, изменения должны коснуться федеральных законов «О безопасности дорожного движения», «Об охране здоровья граждан» и «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.

Если у автомобилиста обнаружат заболевание или состояние, которое считается медицинским противопоказанием к управлению машиной, сведения об этом направят в единую информационную систему, а водитель должен будет в течение месяца пройти обязательную внеочередную медкомиссию.

Если диагноз подтвердится или водитель не явится на медосмотр, соответствующую информацию направят в МВД для аннулирования водительского удостоверения, следует из пояснительной записки к документу. Сейчас лишить прав автомобилиста, у которого выявлены препятствующие вождению проблемы со здоровьем, можно только по решению суда. Если решения суда нет, человек может управлять автомобилем до истечения срока ранее выданного водительского удостоверения.