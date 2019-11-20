Суд арестовал обвиняемых в убийстве из-за 3 млн руб. жителей Подмосковья

Суд заключил под стражу двух жителей Подмосковья, которых обвиняют в совершении нескольких тяжких и особо тяжких преступлений, среди которых убийство. Об этом сообщает пресс-служба управления Следственного комитета по Московской области.

В апреле 2019 года 40-летний житель столицы на машине Peugeot 207 выехал из Москвы в сторону Ногинского района и не вернулся. Спустя четыре дня иномарка была найдена в деревне Ивашево Богородского городского округа Московской области.

В октябре силовики задержали одного из подозреваемых в причастности к пропаже мужчины, а в ноябре — второго. Задержанные написали явку с повинной. СК установил, что мужчины назначили пропавшему москвичу встречу, во время которой убили его из-за того, что не хотели отдавать ему взятые в долг 3 млн руб. После преступления соучастники также забрали деньги жертвы, его телефоны, планшеты, ноутбук и машину. Тело они закопали в теплице, стоявшей во дворе одного из обвиняемых.

В итоге им было предъявлено обвинение по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ и ч. 2 ст. 228 УК РФ (убийство, разбой, покушение, мошенничество и незаконный оборот наркотиков).