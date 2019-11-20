Посадившие самолет А321 на поле пилоты получат звезды Героев в Кремле

Пилоты авиакомпании «Уральские авиалинии» Дамир Юсупов и Георгий Мурзин, посадившие в августе самолет A321 на кукурузное поле в Подмосковье, будут награждены в Кремле звездами Героев России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиакомпании.

«Награждение состоится в Кремле 21 ноября», — уточнили в «Уральских авиалиниях».

Звание Героев Юсупову и Мурзину президент России присвоил 16 августа. За день до этого пилоты сумели без жертв посадить Airbus 321 на поле рядом с аэропортом Жуковский после столкновения со стаей чаек. Птицы попали в оба двигателя лайнера, и командир Дамир Юсупов принял решение посадить самолет на кукурузное поле.

За медицинской помощью после жесткой посадки самолета обратились 76 человек, в числе пострадавших — 19 детей.