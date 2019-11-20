Политолога Крашенинникова оштрафовали на ₽30 тыс. за оскорбление власти

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 ноября
USD ЦБ: 63,77 (+0,02) Quote, 19 ноя, 12:08
Курс евро на 20 ноября
EUR ЦБ: 70,63 (+0,1) Quote, 19 ноя, 12:08
Кудрин обвинил правительство в сокращении спроса в экономике на ₽1 трлн Экономика, 11:49 СМИ сообщили о захвате заложников в Ростове Общество, 11:43 Основатель «Яндекса» назвал преимущества беспилотного транспорта Технологии и медиа, 11:39 От идеи к успеху: 15 историй о провалах, ошибках и сложностях в бизнесе РБК и ВТБ, 11:28 Силуанов и Орешкин поспорили о минусах низкой инфляции Экономика, 11:24 В Красноярском крае при пожаре погибли двое детей и один взрослый Общество, 11:20 «Цена Bitcoin упадет еще на 80%»: когда криптовалюта перестанет дешеветь Крипто, 11:14 В «Газпроме» заявили об отсутствии проблем из-за отмены выпуска облигаций Бизнес, 11:09 Моралес предложил вернуться в Боливию и завершить президентский срок Политика, 11:05 Сборная России по теннису проиграла Испании в матче Кубка Дэвиса Спорт, 11:04 Политолога Крашенинникова оштрафовали на ₽30 тыс. за оскорбление власти Общество, 11:00 Как по-настоящему быстро продать квартиру. Карточки РБК и ПИК Брокер, 10:59 Мифы о распродажах: что на самом деле нужно делать Pink, 10:56 Глупая упаковка: от каких инноваций отказаться — Студия Артемия Лебедева Pro, 10:43
Общество ,  
0 
Политолога Крашенинникова оштрафовали на ₽30 тыс. за оскорбление власти

Политолога Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за поста в Telegram. Эту информацию РБК подтвердили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

В суде заявили, что политолога оштрафовали по ч. 3 cт. 20.1 КоАП (распространение в Сети в неприличной форме информации, оскорбляющей достоинство, нравственность, неуважение к обществу и органам государственной власти).

По информации «Ведомостей», административное дело против Крашенинникова возбудили в октябре после его поста, в котором он нецензурно выразился в адрес судей.

Пост был посвящен аресту соратника Алексея Навального Леонида Волкова из-за митингов в июне 2019 года.

По мнению суда, фраза из Telegram-канала политолога «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».

Жалоба на пост Крашенинникова поступила от уроженца Свердловской области Салавата Хазиева. Сам политолог считает, что за обратившимся в правоохранительные органы заявителем стоят «другие люди», а дело связано с его критикой в адрес властей.

Теги: суд, штраф, оскорбление, новости РБК
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Защитника сквера в Екатеринбурге приговорили за оскорбление полицейского
Общество
Кадыров связал слова о наказании за оскорбления в интернете с этикой
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter