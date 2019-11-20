Политолога Крашенинникова оштрафовали на ₽30 тыс. за оскорбление власти

Политолога Крашенинникова оштрафовали на ₽30 тыс. за оскорбление власти

Политолога Федора Крашенинникова оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за поста в Telegram. Эту информацию РБК подтвердили в Ленинском районном суде Екатеринбурга.

В суде заявили, что политолога оштрафовали по ч. 3 cт. 20.1 КоАП (распространение в Сети в неприличной форме информации, оскорбляющей достоинство, нравственность, неуважение к обществу и органам государственной власти).

По информации «Ведомостей», административное дело против Крашенинникова возбудили в октябре после его поста, в котором он нецензурно выразился в адрес судей.

Пост был посвящен аресту соратника Алексея Навального Леонида Волкова из-за митингов в июне 2019 года.

По мнению суда, фраза из Telegram-канала политолога «оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность».