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В Тюменской области при пожаре в частном доме погибли двое детей

Вечером 19 ноября в Тюменской области произошел пожар, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Данные о возгорании в деревне Большой Остров (Ишимский район) поступили экстренным службам в 20:36 по местному времени (18:36 мск). К тому моменту, как пожарные расчеты прибыли на место происшествия, деревянный дом был полностью охвачен огнем. Потушить пожар удалось уже к 21:00, в его ликвидации участвовали 26 человек и 10 единиц техники.

Ночью при разборе сгоревшего строения пожарные обнаружили тела двух детей — 2010 и 2016 годов рождения. Предварительной причиной пожара МЧС считает нарушение правил эксплуатации бытовых газовых (бензиновых) устройств.

В МЧС напомнили, что нельзя оставлять емкости, канистры с горючими жидкостями и баллоны с газом на открытых площадках жилых домов в дачных и садовых поселках, а также о том, что для розжига печей нельзя использовать бензин, керосин или дизельное топливо. В частном доме также необходимо иметь первичные средства тушения огня, например, огнетушители.

Теги: пожар, дети, Тюменская область
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