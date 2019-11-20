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В Петербурге трамвай насмерть сбил мужчину

На Дальневосточном проспекте в Санкт-Петербурге трамвай сбил двух пешеходов, один из них погиб, сообщает издание «Невские новости» со ссылкой на управление ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В сообщении отмечается, что погибшим оказался мужчина в возрасте 54 лет. Второго пострадавшего, 61-летнего мужчину госпитализировали с тяжелыми травмами.

«Фонтанка.ру» со ссылкой на перевозчика «Горэлектротранс» сообщает, что трамвай сбил мужчин вне зоны пешеходного перехода в 22:49 мск.

По факту аварии проводят проверку.

В конце октября 15 человек пострадали в аварии с участием трамвая и маршрутки в Петербурге. Столкновение произошло из-за того, что водитель маршрутки выехал на перекресток на красный сигнал светофора. Его арестовали до 22 декабря.

Теги: Петербург, авария, трамвай
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