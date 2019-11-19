Вино в честь Крымского моста появится в продаже перед Новым годом

Вино в честь Крымского моста появится в продаже перед Новым годом

В честь Крымского моста в продаже появится коллекционное вино, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

Согласно сообщению, три кубанских предприятия выпустят по 19 тыс. бутылок, два крымских предприятия — 19 тыс. суммарно. Количество бутылок символизирует протяженность моста — 19 км.

Завод «Массандра» выпустит в честь моста вино «Мускат белый Красного камня» и «Херес Массандра». Дом шампанских вин «Новый Свет» выпустит элитное шампанское марки Rose. «Шато Тамань» — белое вино «Крымский мост» из сортов винограда шардоне, рислинг и мюллер-тургау, а компания «Фанагория» — красное сухое вино из двух сортов винограда с Таманского полуострова. В компании «Долина Лефкадия» из сортов винограда каберне-совиньон, каберне-фран и мерло создали ассамбляж «Ликурия. Крымский мост».

На этикетках бутылок будет изображен главный участок моста с судоходными арками. Винзавод «Массандра» в Facebook показал первую партию сувенирной серии вина, которая сошла с конвейера.

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