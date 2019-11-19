В Ставрополье девять человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями

В Ставрополье девять человек пострадали в ДТП с пятью автомобилями

В Ставропольском крае в крупном ДТП с пятью автомобилями пострадали девять человек. Об этом сообщает краевое ГУ МЧС России.

Информация об аварии поступила в 08:20 19 ноября. На выезде из села Ивановское Кочубеевского района столкнулись ВАЗ-2109, Volkswagen Polo, Lada Kalina, микроавтобус «Соболь», которые ехал из Усть-Джегуты в Ставрополь, и грузовик Scania. Семеро пострадавших — пассажиры микроавтобуса. Детей среди них нет.

На место аварии выехали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники для ликвидации последствий.