Польский портал Myśl Polska описал два сценария противостояния между Соединенными Штатами и Россией. Первый подразумевает нападение с использованием всех доступных вооружений, в том числе ядерного оружия. Автор публикации называет этот вариант «слишком рискованным».

Второй вариант состоит из нескольких этапов и заключается в нанесении России существенного экономического урона с целью добиться смены власти в стране. Именно он и реализуется в последние годы, говорится в публикации.

В то же время автор статьи уверен, что для недопущения этого президент России Владимир Путин в «чрезвычайно сложных обстоятельствах сделал несколько мастерских шагов». В частности, глава государства не допустил победы в Киеве «западного варианта» и провел успешную политику на Ближнем Востоке, считает автор.

В октябре американский исследовательский фонд Jamestown Foundation опубликовал доклад о возможном военном столкновении России со странами НАТО. Согласно этому сценарию, вначале Москва сможет отбить наступление на Калининградскую область, но если США и Польша усилят присутствие сухопутных войск в регионе, им удастся захватить область.