Йеменские хуситы захватили в Красном море суда с гражданами Южной Кореи

Йеменские хуситы захватили три судна в Красном море, на которых находись два гражданина Южной Кореи. Об этом сообщили в южнокорейском МИДе, передает Yonhap.

Помимо корейцев на борту находились еще 14 граждан других стран. Инцидент произошел 17 ноября в 24 км к западу от острова Камаран в Красном море. Кроме трех катеров была захвачена буровая установка, одна из которых принадлежит Южной Корее.

Отмечается, что корабли шли из Саудовской Аравии в гавань Бербера на северо-западе Сомали, сейчас они находятся в порту Салиб недалеко от Ходейды в Йемене.

Ранее Sky News Arabia со ссылкой на заявление возглавляемой Саудовской Аравией коалиции сообщил, что в вооруженном захвате судов виновны члены йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах». Как передавал телеканал Al Mayadeen, хуситы считают, что суда незаконно вошли в территориальные воды Йемена. Корабли, по данным канала, задержаны для проверки на предмет их принадлежности к «странам-агрессорам». К их числу хуситы относят Саудовскую Аравию, Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Египет, Иорданию, Марокко, Пакистан и Судан.