СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

СК проверит в Москве данные об оставленных в квартире восьмерых детях

Следователи в Москве совместно с прокуратурой организовали доследственную проверку по факту обнаружения в квартире восьмерых простуженных детей. Об этом сообщается на сайте столичного управления СК России.

По версии следствия, малолетних детей с различными формами простудных заболеваний в однокомнатной квартире на юго-западе столицы обнаружили сотрудники скорой помощи. Мать детей в течение нескольких дней отсутствовала дома. Все это время они находились под присмотром бабушки 1956 года рождения.

Медики доложили в полицию, что дети находились в ненадлежащих условиях проживания. В связи с этим следователи организовали проведение проверки. В ходе нее было установлено, что дети проживают в неполной семье, которая состоит на учете в органах системы профилактики.

Специалистам предстоит дать правовую оценку действиям (бездействию) работников органов системы профилактики, отвечающих за контроль условий жизни и воспитания детей в данной семье.