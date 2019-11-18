Умер разработчик системы ПРО Валентин Пантелеев

В Москве в возрасте 88 лет скончался один из разработчиков российских систем противоракетной обороны (ПРО) Валентин Пантелеев. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Радиотехнического института имени А.Л. Минца.

«Да, к сожалению, скончался Валентин Федорович Пантелеев. Он работал в нашем институте и в свое время был правой рукой Виктора Карловича Слоки», — сказали в пресс-службе, выразив соболезнования родным и близким умершего.

Источник агентства «Москва» из близкого окружения Пантелеева сообщил, что он скончался у себя дома на Смоленской набережной. По словам собеседника, причиной смерти стала болезнь.

Пантелеев окончил Московский авиационный институт. В 1958 году начал работать в Радиотехническом институте. Он участвовал в разработке радиолокационной станции (РЛС) «Дон-2Н», входящей в систему ПРО Москвы. Созданием РЛС руководил генконструктор Слока.

В 2014 году Пантелеев ушел на пенсию. Его наградили орденами «За заслуги перед Отечеством» IV степени и «Знак Почета».