На Урале умер писатель Игорь Сахновский

В Екатеринбурге умер писатель Игорь Сахновский, сообщил РБК писатель, член Союза писателей России Евгений Касимов.

«Он умер сегодня в 11 часов. Аорта у него лопнула», — сказал Касимов.

О смерти Сахновского со ссылкой на Facebook издателя Федора Еремеева также пишет «Коммерсант — Урал». Портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на друзей и коллег писателя отмечает, что у Сахновского были проблемы с сердцем.

Издатель Елена Шубина сообщила, что летом они обсуждали с Сахновским возможную публикацию его новой книги.

Игорь Сахновский родился в Орске, окончил филфак Уральского госуниверситета. Его первый роман «Насущные нужды умерших» был переведен на английский язык и удостоен международной литературной премии Fellowship Hawthornden International Writers Retreat (Великобритания).