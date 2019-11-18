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На Урале умер писатель Игорь Сахновский

В Екатеринбурге умер писатель Игорь Сахновский, сообщил РБК писатель, член Союза писателей России Евгений Касимов.

«Он умер сегодня в 11 часов. Аорта у него лопнула», — сказал Касимов.

О смерти Сахновского со ссылкой на Facebook издателя Федора Еремеева также пишет «Коммерсант — Урал». Портал «Екатеринбург онлайн» со ссылкой на друзей и коллег писателя отмечает, что у Сахновского были проблемы с сердцем.

Издатель Елена Шубина сообщила, что летом они обсуждали с Сахновским возможную публикацию его новой книги.

Игорь Сахновский родился в Орске, окончил филфак Уральского госуниверситета. Его первый роман «Насущные нужды умерших» был переведен на английский язык и удостоен международной литературной премии Fellowship Hawthornden International Writers Retreat (Великобритания).

Его роман 2007 года «Человек, который знал все» был экранизирован, главную роль исполнил Егор Бероев.

Произведения Сахновского были удостоены премии «Бронзовая улитка», Премии им. Бажова, приза зрительских симпатий премии «Новая словесность», входили в шорт-листы премий «Русский Букер» и «Большая книга».

Книги Сахновского издаются в Великобритании, Франции, Германии, Италии, Сербии и других европейских странах.

Теги: смерть, писатель, новости РБК
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