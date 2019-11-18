В Госдуме отреагировали на описание китайскими СМИ слабых сторон России

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в разговоре с РБК заявил, что отчасти согласен с названными китайскими СМИ слабыми сторонами России.

По его словам, у России действительно есть демографические проблемы, и властям страны о них известно. «Мы знаем эти проблемы, пытаемся их каким-то образом решать. Эта проблема складывалась десятилетиями», — сказал Чепа.

Также он считает, что сложная международная обстановка сложилась из-за того, что к России обращаются за помощью многие страны, например Сирия, и Москва вынуждена «более активно» решать эти проблемы. «Китай участвует в решении проблем других стран политически, но физически обходит многие такие вопросы», — заявил депутат.

Чепа добавил, что экономическое положение России непростое. «Мы все это прекрасно знаем, но какие-то действия происходят. У нас уже два года как профицитный бюджет», — отметил он. По словам Чепы, российская экономика растет, но этому мешают многие вопросы, например, коррупция. «Хотелось бы чтобы это [экономическое развитие] двигалось быстрее. Китай здесь тоже может оказывать соответствующее участие в совместных проектах», — добавил он.