Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Почитай старших
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 ноября
USD ЦБ: 63,75 (-0,13) Quote, 12:19
Курс евро на 19 ноября
EUR ЦБ: 70,53 (+0,12) Quote, 12:19
В «Победе» опровергли данные об обысках Общество, 13:02 Спонтанное автопутешествие: с кем, куда и что взять с собой РБК и Subaru, 13:00 Кремль исключил согласование с ним изменений в «Яндексе» Политика, 13:00 Синоптики предупредили о резком похолодании в регионах Общество, 12:54 Совет директоров HP отверг предложение Xerox о слиянии Бизнес, 12:44 Основатель немецкой компании решил инвестировать в энергетику Крыма Бизнес, 12:40 Евросоюз согласился упростить визовый режим с Белоруссией Политика, 12:34 Ключевые события продуктового ретейла. Дайджест новостей Pro, 12:31 Дмитрий Санников — о том, как выделиться на дороге и в жизни РБК Стиль и Henderson, 12:30 Основатель «Яндекса» объяснил идею изменить структуру компании Технологии и медиа, 12:26 Госбюро расследований предложило обвинить Порошенко в захвате власти Политика, 12:26 Когда Bitcoin может подорожать на 4000% Крипто, 12:25 Умер старейший солист балета Мариинского театра Общество, 12:24 Глава Danone — РБК: «Через поколение земля перестанет быть плодородной» Pro, 12:13
Общество ,  
0 
В «Победе» опровергли данные об обысках

Сообщения об обысках в авиакомпании «Победа» (группа «Аэрофлот») не соответствуют действительности. Об этом РБК сообщил источник в авиакомпании.

О том, что в компании не проводили обыски, сообщают также источники агентств «РИА Новости» и ТАСС. «Никаких обысков в «Победе» не было и нет», — отметил источник ТАСС.

О том, что на прошлой неделе Транспортная прокуратура провела обыски в авиакомпании «Победа», ранее сообщил Telegram-канал «Незыгарь».

Теги: «Победа», опровержение, обыски, новости РБК
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
Материалы по теме
Ространснадзор предписал «Победе» изменить правила провоза ручной клади
Общество
ФАС завела дело против «Победы» из-за рекламы препарата от укачивания
Общество
Генпрокуратура начала проверку «Победы» из-за роста цен на билеты
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter