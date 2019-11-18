В «Победе» опровергли данные об обысках

Сообщения об обысках в авиакомпании «Победа» (группа «Аэрофлот») не соответствуют действительности. Об этом РБК сообщил источник в авиакомпании.

О том, что в компании не проводили обыски, сообщают также источники агентств «РИА Новости» и ТАСС. «Никаких обысков в «Победе» не было и нет», — отметил источник ТАСС.

О том, что на прошлой неделе Транспортная прокуратура провела обыски в авиакомпании «Победа», ранее сообщил Telegram-канал «Незыгарь».