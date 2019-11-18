Умер старейший солист балета Мариинского театра

Старейший солист балета Мариинского театра Владимир Лопухов скончался на 76-м году жизни. Об этом сообщается на сайте театра.

Согласно сообщению, артист умер 17 ноября после тяжелой продолжительной болезни. О дате и месте прощания и похорон сообщат позднее.

Владимир Лопухов возрасте 21 года он окончил Ленинградское хореографическое училище, после чего служил в Ленинградском государственном академическом театре оперы и балета им. С.М.Кирова (Мариинском театре) до 1987 года.

Артист исполнял партии в балетах как русских, так и зарубежных композиторов, а также танцевальные номера в оперных спектаклях.

Коллектив театра выразил соболезнования семье Лопухова. У артиста балета остался сын Федор Лопухов-младший, который поступил на службу в Мариинский театр в 1990 году. Супруга Владимира Лопухова Наталья Аподиакос скончалась в 2018 году.