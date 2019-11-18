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В Астрахани из-за обрушения балкона погиб мужчина

В Астрахани обрушился балкон жилого дома, в результате чего погиб мужчина. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, днем 17 ноября двое мужчин — местный житель и житель Ставрополья — находились на балконе четвертого этажа дома на улице Яблочкина в Ленинском районе Астрахани.

В какой-то момент балкон рухнул, мужчины были доставлены в медицинское учреждение. Утром 18 ноября пострадавший 1980 года рождения скончался. Его знакомый 1983 года рождения находится в реанимации с тяжелыми травмами.

Сейчас СК проводит проверку всех обстоятельств случившегося.

Как пишет местное издание Ast-news.ru, мужчины выпивали на балконе, между ними завязалась драка. Конструкция не выдержала нагрузки и вибраций и рухнула. Панельная пятиэтажная хрущевка была построена в 1967 году и не числилась в реестре аварийного жилья, указывает издание.

В мае в центре Москвы обрушился балкон жилого дома, построенного в 1917 году. Инцидент произошел в Товарищеском переулке недалеко от станции метро «Таганская».

Теги: балкон, Астрахань, обрушение, СК
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