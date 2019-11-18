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Политика ,  
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Россияне стали меньше восхищаться Путиным

Симпатию или восхищение по отношению к президенту испытывают 24% россиян против 32% в 2017 году. При этом одобрение работы Путина на этом посту выросло до 70% По данным социологов Левада-центра, сейчас 24% россиян относятся к главе государства позитивно (с симпатией или восхищением) против 32% в 2017 году. Антирекорд был установлен в 2013 году — тогда российскому лидеру симпатизировали 18% респондентов.

В целом позитивно к Путину относятся 32% россиян, не могут сказать о нем «ничего плохого» 30% респондентов, 15% относятся к нему безразлично. Антипатию по отношению к действующему президенту испытывают 6% участников исследования.

В то же время, согласно данным Левада-центра, с октября 2018 года одобрение деятельности Путина на посту президента выросло на 4 п.п. Так, по данным за октябрь 2019 года, 70% россиян положительно оценивают его работу.

В мае ВЦИОМ провел опрос россиян, результаты которого показали, что доля респондентов, назвавших имя президента в ответ на вопрос о том, кому из политиков можно доверить решение важных государственных вопросов, составила 31,7%. Этот показатель стал минимальным с января 2006 года. При этом 65,8% россиян тогда заявили, что в целом одобряют деятельность Путина.

В октябре «Георейтинг» фонда «Общественное мнение» показал рост числа россиян, поддерживающих деятельность Путина в сферах социальной политики и экономики, писал «Коммерсантъ». Согласно результатам рейтинга, в октябре социальную политику одобряли 45,8%, а не одобряли 45%, тогда как в марте этого года число людей, негативно оценивающих работу президента по этому направлению, было больше — 47,7%, а позитивно оценивающих меньше — 43,2%. В сфере экономики деятельность Путина одобряют 40,9%, не одобряют 45,2%. В марте эти показатели составляли 39% и 48% соответственно. Мнение россиян о сфере обеспечения порядка в стране также улучшилось. Так, 57,5% респондентов оценивают работу президента хорошо, а 33,5% плохо. Весной процент положительных оценок был ниже — 56%.

ФОМ объяснил рост уровня поддержки Путина тем, что россияне стали замечать улучшение положения дел в регионах.

Теги: социологи, Левада-центр, снижение, Владимир Путин, Россияне
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