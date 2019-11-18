СМИ узнали детали гибели актрисы из «Чисто английского убийства» в ДТП

Британская актриса Джейн Хейуорд, звезда сериала «Чисто английское убийство», скончалась спустя 40 минут после наезда двухэтажного автобуса 15 июня, несмотря на попытки медработников оказать ей помощь. Об этом сообщило издание The Daily Mail.

О том, что двухэтажный автобус Arriva 15 июня насмерть сбил Хейуорд, впервые сообщил BBC News 13 ноября.

По данным СМИ, ДТП произошло около 16:30 по московскому времени 15 июня в городе Рикмансворте, графстве Хартфордшир. Камера видеонаблюдения показала, что актриса, переходя дорогу, «посмотрела не в ту сторону», из-за чего не заметила приближающийся автобус. В результате происшествия, по данным следствия, Хейуорд скончалась на месте происшествия от «множественных травм».

Полицейское расследование показало, что, когда автобус Arriva приблизился к перекрестку, загорелся зеленый светофор, и водитель начал маневр на скорости около 8 км/ч. Водитель автобуса почти закончил поворот, когда услышал шум, и пассажиры закричали, чтобы он остановился. Сотрудники полиции пришли к выводу, что автобус не нарушил правила дорожного движения.

Актрисе Джейн Хейуорд на момент смерти было 69 лет. Она известна по фильмам «Мой месяц с миссис Поттер», «Комната, полная воспоминаний» и сериалу «Чисто английское убийство».