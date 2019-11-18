В Приморье из-за снежного циклона отменили десятки авиарейсов

Десятки авиарейсов и 60 автобусных рейсов отменили в Приморском крае из-за снежного циклона. Об этом сообщил «РИА Новости» представитель аэропорта Владивостока.

По его словам, рейсы задерживаются на вылет и прилет по погодным условиям, при этом аэропорт закрывать не стали. Из-за непогоды бригады коммунальщиков работают в усиленном режиме, отмечается на сайте администрации Приморского края.

В краевых департаментах энергетики, по ЖКХ и топливным ресурсам сообщили, что на утро, 18 ноября, произошло 14 отключений электричества, большинство из которых устранены.

«Сейчас энергетики устраняют аварии во Владивостоке, Фокино, Лазовском и Хасанском районах», — говорится в сообщении.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС России по Приморскому краю, снежный циклон должен покинуть регион к утру вторника, 19 ноября.