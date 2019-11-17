Активисты сообщили о задержании 70 человек на турнире по единоборствам

В Москве сотрудники полиции пришли на турнир по боевым искусствам в память антифашиста Ивана Хуторского и задержали около 70 человек. Об этом РБК сообщил активист, бывший фигурант «московского дела» Владислав Барабанов. Также об этом сообщает проект «ОВД-Инфо» со ссылкой на обращения от задержанных и их близких; по данным правозащитников, задержанных «не менее 80 человек», в том числе пятеро несовершеннолетних.

Сообщается, что на турнир пришли сотрудники Центра по противодействию экстремизму. Задержанных отправляют в отделения группами по 25 человек, объясняя это необходимостью проверить их «по базе». При этом их держат на улице и фотографируют паспорта, уточняет организация. Задержанные сообщили также «ОВД-Инфо», что их принудительно сфотографировали и раздали анкеты, в которых потребовали указать адрес, цвет глаз, телосложение, место работы и учебы, национальность и другие личные данные.

«Задержано около 70 человек, которых разделили на три группы и отвезли в три разных отдела — «Аэропорт», «Сокол» и «Хорошевский», — сказал РБК Барабанов.

В пресс-службе МВД РБК сообщили, что не обладают информацией о задержаниях.

Барабанов в своем Telegram-канале опубликовал видео, на котором видно, как люди в масках заходят в спортивный зал. Спортсмены при этом выстроены в колонну лицом к стене.