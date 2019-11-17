Министр здравоохранения Сербии сообщил о состоянии президента Вучича

Состояние президента Сербии Александра Вучича улучшилось, сообщил агентству Tanjug министр здравоохранения страны Златибор Лончар.

Он отметил, что Вучич имеет хронические, но незначительные проблемы с сердцем. Как передает газета Kurir, Лончар отметил, что врачи рекомендовали президенту сократить объем работы в ближайшее время, чтобы восстановить здоровье.

Ранее пресс-служба президента сообщила, что 15 ноября Вучича госпитализировали в Военно-медицинскую академию в Белграде из-за сердечно-сосудистых проблем.

Вучич стал президентом Сербии в мае 2017 года. До этого он занимал пост премьер-министра страны. Он также был главой Министерства обороны Сербии с июля 2012-го по сентябрь 2013 года.