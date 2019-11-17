ОАК сделает из Як-130 «в значительной части» боевой самолет

Глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь заявил, что самолет Як-130 станет в значительной части боевым. Об этом он сказал на авиасалоне Dubai Airshow 2019, передает ТАСС.

По словам Слюсаря, ОАК начинает проект глубокой модернизации самолета, в результате которой серьезно расширяются его боевые возможности. «Он становится не просто учебно-боевой самолет, а в значительной степени боевой самолет», — сообщил глава корпорации.

Слюсарь отметил, что на экспозиции Як-130 на авиасалоне представлена большая номенклатура средств поражения: ракеты «воздух — воздух», контейнеры радиоэлектронной борьбы, блоки неуправляемых реактивных снарядов, двуствольная авиапушка калибра 30 мм.

Кроме того, Слюсарь сообщил о повышении учебной функции самолета, на котором теперь можно готовить пилотов истребителей четвертого и пятого поколений.

Як-130 — учебно-боевой самолет, который с 2010 года поставляется в ВВС России и за рубеж. Заменил тренировочный самолет Л-39. Произведено более 160 таких самолетов, еще примерно такое же количество планируется собрать в ближайшие годы. Россия продает Як-130 Алжиру, Бангладеш, Мьянме, Белоруссии и другим странам.