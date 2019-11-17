У берегов Южной Кореи произошел пожар на следовавшем из Приморья судне

На борту иностранного грузового судна, которое находится у берегов южнокорейского города Пхохан, произошел пожар. Об этом сообщает агентство Yonhap со ссылкой на данные полиции.

Инцидент произошел в воскресенье, 17 ноября, в 13:46 по местному времени (07:46 мск) в 17 км к северо-востоку от мыса Хомигот, недалеко от города Пхохан. Судно перевезло 2,5 тыс. т древесины из порта Находка Приморского края в порт Пусан.

Береговая охрана отправила на место происшествия семь патрульных катеров, вертолетов и спасательных команд для тушения пожара. Все 13 моряков, находившихся на борту судна, были эвакуированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В конце января следовавшие под флагом Танзании танкеры загорелись недалеко от Керченского пролива. Они находились на якорной стоянке и занимались передачей топлива с борта на борт. В результате погибли не менее десяти человек, спасти удалось 12 человек. По данным СК, причиной возгорания стало нарушение правил безопасности. По факту ЧП было возбуждено дело по ст. 109 УК («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»).