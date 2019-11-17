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Технологии и медиа ,  
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Airbus может создать самолеты без вредных выбросов к 2030 году

Сандра Шэффер, глава Airbus ExO Alpha («дочка» самолетостроителя, которая занимается новыми разработками), заявила о возможности создания самолета, летающего без вредных выбросов, в начале 2030-х годов, сообщает Bloomberg.

Компания работает над изучением более экономичных двигателей, альтернативных видов топлива и улучшением аэродинамики. 

По словам представителя компании, к 2030 году возможно будет разработать небольшие самолеты на 100 мест, рассчитанные на небольшие перелеты. В случае с крупными лайнерами, такими как A350, процесс может занять более длительное время.

Главный конкурент компании, Boeing, ранее обязался сократить выбросы углеводородов вдвое к 2050 году.

В 2015 году 170 государств мира подписали Парижское соглашение по климату, которое предусматривает план действий по сдерживанию глобального потепления — снижение выбросов, технологическое перевооружение, а также адаптация к изменениям климата.
 

Теги: Airbus, экология, самолеты
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